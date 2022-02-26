الرافدين يعلن عن نسبة فائدة الوديعة الثابتة

2022/02/26 | 11:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، عن نسبة فائدة الوديعة الثابتة في المصرف، لمدة سنة.وأوضح المصرف، في بيان مقتضب تلقت/المعلومة/ نسخة منه، أن “نسبة فائدة الوديعة الثابتة لمدة سنة، بلغت 5% للذين يودعون أموالهم بالمصرف”.وكان مصرف الرافدين، قد حذر زبائنه من التعامل مع المواقع الوهمية، التي تنشر معلومات عن السلف والقروض.انتهى 25

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