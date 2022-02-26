قصف جوي على كييف.. آخر تطورات الهجوم الروسي في يومه الثالث

2022/02/26 | 11:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز قالت وكالة ”رويترز“، إنه تم سماع قصف في وسط العاصمة الأوكرانية كييف صباح اليوم السبت في أعقاب أنباء عن إطلاق نار في نفس المنطقة ووقوع هجوم على قاعدة عسكرية في كييف.واندلعت اشتباكات بين القوات الروسية والأوكرانية على مشارف العاصمة الأوكرانية كييف اليوم السبت في الوقت الذي حثت فيه السلطات المواطنين على …

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آخر تطورات الهجوم الروسي في يومه الثالث أولاً على النور نيوز.

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