2022/02/26 | 11:05 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احياء ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (ع) في مدينة الكاظمية | نسمات زاكروس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: vfQsrtys0RA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احياء ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (ع) في مدينة الكاظمية | نسمات زاكروس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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