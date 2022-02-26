حزب الدعوة الاسلامية يعزي بذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم عليه السلام

2022/02/26 | 11:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عزى حزب الدعوة الإسلامية، اليوم السبت، الشعب العراقي والامة الاسلامية بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد الامام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام.وذكر بيان للمكتب الإعلامي للحزب ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “حزب الدعوة الاسلامية يعزي الشعب العراقي والامة الاسلامية بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد الامام موسى بن جعفر عليه السلام التي يعيش المؤمنون في […]

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