كوريا الجنوبية تسجل أكبر حصيلة وفيات يومية بكورونا

2022/02/26 | 11:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ شهدت كوريا الجنوبية اليوم السبت أكبر حصيلة وفيات بفيروس كورونا، حيث سجلت 112 حالة وفاة في آخر 24 ساعة، حيث تكافح موجة من الإصابات بالفيروس مدفوعة بمتحور “أوميكرون” سريع الانتشار.وقام عاملون في مجال الصحة بتشخيص 166209 حالات إصابة جديدة، وهو ما يقترب من الرقم القياسي المسجل الأربعاء البالغ 171451 حالة، ويمثل زيادة بأكثر […]

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