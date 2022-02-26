عمالقة التكنولوجيا يحذرون من انهيار بعض المواقع لهذا السبب

2022/02/26 | 11:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعات

حذرت شركات كوكل ومايكروسوفت وموتزيلا ملايين المستخدمين من إمكانية انهيار بعض أكبر المواقع الإلكترونية في العالم.

ونقلت مجلة "فوربس" عن الشركات الثلاث تحذيرها لملايين المستخدمين لمتصفحاتهم كوكل كروم وإيدج وموتزيلا فايرفوكس، من أنه سيتم قريبا إجراء تحديث موحد لجميع المتصفحات الثلاثة مما قد يتسبب في انهيار بعض أكبر المواقع.

ومن المنتظر أن تنتقل الشركات الثلاث إلى الإصدار رقم "100" ضمن تحديثاتها المستمرة، مما سيؤدى إلى فشل بعض أكبر مواقع الويب لأنها لا تستطيع معالجة الزيارات من المتصفحات، فيما تأثرت بالفعل عدد من المواقع حاليا بالإصدار الجديد "100" والذي سيصل قريبا لجميع مستخدمي المتصفحات الثلاثة.

وكانت شركة كوكل، قد حثت جميع مستخدمي كوكل كروم البالغ عددهم 3 مليارات على التحديث الآن أو المخاطرة بالتعرض للاختراق.

جاء ذلك في أعقاب طرح كوكل تصحيحا طارئا لمتصفح كروم، بعد أن تم التنبيه بوجود خطأ عالي المستوى تم استغلاله بالفعل من قبل بعض الهاكرز.

وعلى إثر هذا التنبيه سارع عملاق التكنولوجيا لإصلاح ما مجموعه 11 مشكلة أمنية خطيرة، 7 منها اعتبرت عالية الخطورة.

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