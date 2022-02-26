خلال بث مباشر عبر هاتفه..الرئيس الأوكراني: لن نلقي السلاح سندافع عن أرضنا

2022/02/26 | 11:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بينما تتعرض العاصمة كييف للقصف الروسي منذ الساعات الأولى من صباح السبت، وظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في بث مباشر يبدو من خلال الموبايل من أمام مكتبه في كييف مخاطباً شعبه بالقول: "لن نلقي السلاح..



سندافع عن أرضنا".

وكان الرئيس الأوكراني حذر ليل الجمعة من أنّ القوات الروسية ستحاول هذه الليلة الاستيلاء على كييف حيث تدور معارك ضارية.

وقال زيلينسكي في رسالة مصورة نشرها الموقع الإلكتروني للرئاسة "يجب أن أقولها بصراحة تامة، هذه الليلة ستكون أصعب مما كان عليه النهار، العديد من مدن بلادنا تتعرض للهجوم".

وأضاف "اهتمام خاص بكييف ولا يمكننا أن نخسر العاصمة".

وتابع "أتوجه إلى المدافعين عنا، رجالاً ونساءً في جميع الجبهات الليلة سيستخدم العدو كل قواته لسحق دفاعاتنا بأكثر الطرق خسة وقسوة ولا إنسانية هذه الليلة سيحاولون الاستيلاء على كييف".

وأعلن الرئيس الأوكراني أنّه تحدث خلال النهار مع العديد من كبار القادة الغربيين، بمن فيهم الرئيسان الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس.

وقال "اتّفقنا على مزيد من المساعدات، ومزيد من الدعم، على دعم كبير لبلادنا".

وشدّد زيلينسكي على أنّ "هدفنا الرئيسي هو إنهاء هذه المذبحة".

وتدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الثالث، اليوم السبت، حيث تجدد قصف العاصمة وسُمع دوي إطلاق نار في ميدان الاستقلال وسط كييف منذ الساعات الأولى من اليوم، وسط تحذيرات من السفارات الأجنبية ومطالبات لرعاياها بالحذر والبقاء قرب الملاجئ، وتحذيرات متكررة للأوكرانيين بالنزول إلى الملاجئ للاحتماء من القصف.

وأفادت الأنباء بسماع دوي إطلاق نار بالقرب من المقرات الحكومية في وسط العاصمة الأوكرانية، فيما أكد الجيش الأوكراني وقوع هجوم على قاعدة عسكرية قرب كييف، كما أن القوات الروسية أطلقت صواريخ "كاليبر" على أوكرانيا من البحر الأسود.

وأفادت مصادر متطابقة بأن العاصمة الأوكرانية تشهد انقطاعا في خدمة الإنترنت، كما أفاد شهود عيان بوجود أعمال سلب في كييف، بالتزامن مع شح المواد الغذائية وخاصة الخبز.

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