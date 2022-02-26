2022/02/26 | 11:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر ميهيلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رسالة تحدٍ وذلك مع دخول الغزو الروسي الذي أعلن عنه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، يومه الثالث.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار زيلينسكي متحديا: أوكرانيا ستضع شروطا بأي مفاوضات) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار زيلينسكي متحديا: أوكرانيا ستضع شروطا بأي مفاوضات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).