أدهم بارزاني يعلن عزمه تشكيل قائمة انتخابية خاصة بعد مغادرة البارتي

2022/02/26 | 11:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن السياسي الكردي، أدهم بارزاني، الجمعة، عزمه تشكيل قائمة انتخابية خاصة به بعد أيام من نشر استقالته من الهيئة القيادية للحزب الديمقراطي الكردستاني.

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وجاء هذا الإعلان عبر إجابة أدهم بارزاني على سؤال أحد المعلقين على صفحته الشخصية بشأن نيته إنشاء قائمة لخوض انتخابات برلمان كردستان مطلع تشرين الأول القادم وتابعه "ناس كورد" (26 شباط 2022).

وشغل أدعم بارزاني منصب رئيس المجلس القيادي للبارتي في محور السليمانية _ حلبجة قبل أن يقدم استقالته من صفوف الحزب بشكل رسمي في أيلول 2020 ونشرها بشكل رسمي قبل أيام عبر منصات مقربة منه.

وذكرت مصادر مقربة من أدهم بارزاني لـ "ناس كورد" في (5 شباط 2022) أن الحزب الديمقراطي الكردستاني سحب عناصر الحماية منه وتم نقل ملاكهم مع الكادر العامل معه إلى تشكيلات زيرفاني التابعة لحكومة اقليم كردستان.

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