القانون : الثلث المعطل بات واقعا ولابد من إيجاد حالة توافق سياسي

2022/02/26 | 11:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر , السبت , ان قرار المحكمة الاتحادية الذي اشترط حضور ثلثي أعضاء المجلس في جلسة التصويت على رئيس الجمهورية جعل من الثلث المعطل واقعا، مبينا انه لابد من إيجاد حاله توافقية بين جميع الكتل السياسية لتمرير التصويت على الرئاسة.وقال جعفر في […]

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