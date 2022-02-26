جهد استخباري يحرر مختطفة ويطيح بخاطفيها في بغداد (صور)

2022/02/26 | 11:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، تحرير مختطفة والقبض على خاطفيها في جانب الكرخ.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بجهد استخباري مميز وبالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن قيادة عمليات بغداد، تمكنت قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية وبالاشتراك مع مفرزة من مكتب مكافحة إجرام (حي العامل) من تحرير مختطفة وإلقاء القبض على خاطفيها جاء ذلك بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بتواجدهم في حي المخابرات أحد مناطق الكرخ".

وأضاف البيان أن "المتهمين تم تسليهم الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل".

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