إيران ستستمر بتخصيب اليورانيوم 20% حتى لو تم إحياء الاتفاق

2022/02/26 | 11:14 - المصدر: قناة التغيير

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نقلت وكالات أنباء إيرانية عن مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي قوله إن طهران ستواصل تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 20% حتى بعد رفع العقوبات عنها وإحياء الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن إسلامي قوله إن تخصيب اليورانيوم مستمر بحد أقصى 60%، وهو ما جعل الغربيين يهرعون للتفاوض، وسوف يستمر مع رفع العقوبات.

هذا ولم يخض إسلامي في التفاصيل، كما لم يشرح كيف يمكن أن يكون التخصيب بنسبة 20% مقبولاً بموجب الاتفاق النووي الذي تجري محاولة إحيائه عبر مفاوضات غير مباشرة بين واشنطن وطهران في فيينا.

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