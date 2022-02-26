الإصابة تبعد لاعبة الزوراء لمدة شهر

2022/02/26 | 11:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أعلنت لاعبة الزوراء بكرة القدم طيبة سليم انها ستبتعد عن الملاعب لمدة شهر بسبب تعرضها للإصابة.وقالت سليم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ انها “ستغيب لمدة شهر بسبب الاصابة التي تعرضت لها في المباراة النهائية لبطولة سوكا التي جمعت الزوراء بالجوية”.وأوضحت أن “الفحوص الطبية أكدت إصابتي بالساق، سأعمل جاهدة لتخطي هذه الإصابة والعودة […]

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