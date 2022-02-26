إصابة 3 لاعبين برازيليين إثر انفجار عبوة ناسفة

2022/02/26 | 11:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي باهيا البرازيلي لكرة القدم، إصابة ثلاثة لاعبين بجروح عندما انفجرت عبوة ناسفة محلية الصنع داخل حافلة الفريق، وهم في طريقهم إلى المباراة.ونشر النادي على حسابه الرسمي في “تويتر”، صورا لمقاعد حافلة ملطخة بالدماء ونوافذ متضررة.وذكرت تغريدة النادي أن حارس المرمى دانيلو فرنانديز نقل إلى المستشفى بسبب إصابات في الوجه […]

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