100 الف زائر من ديالى صوب بغداد لاداء مراسيم الزيارة

2022/02/26 | 11:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..توقعت هيئة المواكب الحسينية في ديالى، السبت، تدفق نحو 100 الف زائر صوب بغداد خلال الساعات 24 القادمة لاداء مراسيم زيارة احياء ذكرى اسشهاد الامام الكاظم عليه السلام.وقال رئيس هيئة المواكب الحسينية في ديالى علي حيدر في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” عدد المواكب الخدمية على طول الطرق البرية الممتدة بين ديالى وبغداد ارتفع […]

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