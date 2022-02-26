الخارجية تصدر توضيحًا حول أنباء مقتل عراقي في أوكرانيا

2022/02/26 | 11:30 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، أن الوزارة تتابع ما يتداول عن مقتل عراقي في أوكرانيا.

وقال الصحاف في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "لم يتأكد لنا بشكل رسمي حتى الآن بشأن مقتل عراقي في أوكرانيا"، مؤكدًا "نتابع باهتمام بالغ للوقوف على دقة ما يتم تداوله وعبر تنسيقنا العالي المستوى مع السلطات الرسمية في أوكرانيا ومن خلال مساعي سفارة جمهورية العراق في كييف".

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وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية، عدم تلقيها أي طلب من الجالية العراقية في أوكرانيا لمغادرتها فيما كشفت عن أعداد العراقيين المقيمين هناك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنّ "وزارة الخارجيّة تتابع باهتمام بالغ تطورات الأحداث في أوكرانيا وانعكاسات ذلك على أمن وسلامة الجالية العراقيّة الكريمة"، لافتًا إلى أنّ "الوزارة أصدرت بيانًا بتاريخ 12 شباط/فبراير حثّت فيه الجالية العراقية على إمكانيّة مغادرة الأراضي الأوكرانيّة نتيجة تطورات المشهد هناك، توخيًّا لأمنهم وسلامتهم".

وأضاف أنّ "وزير الخارجيّة اجرى اتصالاً هاتفيًا بالقائم بالأعمال العراقي بتاريخ 24 شباط/فبراير وتابع خلال الاتصال أوضاع الجالية العراقيّة والكوادر العاملة في السفارة ودعا لبذل الجهود الممكنة في ظلِّ الوضع الراهن بما يكفل أمن وسلامة العراقيين، مبينًا أنه "وبتوجيه من وزير الخارجيّة فؤاد حسين للقائم بالأعمال العراقي في أوكرانيا، تمَّ اتخاذ جملة خطوات لتأمين مبنى السفارة العراقيّة في كييف وبالتنسيق مع السلطات هناك".

وأشار الصحاف إلى أن "سفارة العراق في كييف تواصلُ عملها في ظلِّ ظروف استثنائيّة ولم تتلق طلبًا من الجالية العراقية في أوكرانيا لمغادرتها".

وأوضح أنّ "عدد الجالية العراقية في أوكرانيا يبلغ (5537) فردًا من بينهم (450) طالبًا يتوزعون على 37 جامعة".

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