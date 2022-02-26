تبرعات بالملايين للجيش الأوكراني باستخدام البتكوين

2022/02/26 | 11:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى الجيش الأوكراني أكثر من 5 ملايين دولار بعملة البيتكوين المشتركة منذ أن بدأت روسيا غزوها لجارتها الشرقية، بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

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