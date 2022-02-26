سيناتور روسي: الغرب استنفد كل أدوات العقوبات

2022/02/26 | 11:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال أندريه كليشاس رئيس لجنة التشريع الدستوري بمجلس الاتحاد الروسي، إن فرض العقوبات ضد القيادة الروسية، يدل ويشهد على أن الغرب استنفد كل أدوات العقوبات المتوفرة لديه.وأضاف السيناتور كليشاس: “يدل تحول العديد من الدول الغربية، في خضم نوبة هيستيريا العقوبات، إلى استخدام قيود وعقوبات مثيرة للضجة ولكنها في الحقيقة رمزية المفعول كما […]

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