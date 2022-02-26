خبيرة تكشف عن أطعمة تساعد على ضبط ضغط الدم

2022/02/26 | 11:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشفت خبيرة التغذية الروسية إيرينا إيشينكو عن المنتجات، التي تساعد في ضبط ضغط الدم.وطالبت إيشينكو في تصريحات ، باستبعاد الأطعمة الغنية بالدهون والكوليسترول من النظام الغذائي، وكذلك تناول المزيد من الفاكهة والخضروات والحبوب.وقالت: “الأطعمة التي تعمل كمساعدات لخفض الضغط: الأرز والفواكه (البرتقال واليوسفي) والبطاطس ودقيق الشوفان وحبوب القمح والفواكه المجففة (المشمش المجفف […]

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