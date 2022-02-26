اعتقال 5 متهمين بالسرقة وتعاطي المخدرات في بغداد

2022/02/26 | 11:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت مديرية نجدة بغداد، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على خمسة اشخاص بتهمة السرقة وتعاطي المخدرات في مناطق متفرقة من العاصمة.وذكرت المديرية في بيان،تلقت /المعلومة/ نسخة منه إن “مفارزها تمكنت من القبض على اربعة أشخاص ضبط بحوزتهم مواد مخدرة نوع كرستال، وأجهزة تعاطي للمخدرات ضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد من قبل دوريات […]

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