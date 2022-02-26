2022/02/26 | 11:33 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
اعلنت مديرية نجدة بغداد، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على خمسة اشخاص بتهمة السرقة وتعاطي المخدرات في مناطق متفرقة من العاصمة.
وذكرت المديرية في بيان،تلقت /المعلومة/ نسخة منه إن “مفارزها تمكنت من القبض على اربعة أشخاص ضبط بحوزتهم مواد مخدرة نوع كرستال، وأجهزة تعاطي للمخدرات ضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد من قبل دوريات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 5 متهمين بالسرقة وتعاطي المخدرات في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اعلنت مديرية نجدة بغداد، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على خمسة اشخاص بتهمة السرقة وتعاطي المخدرات في مناطق متفرقة من العاصمة.
وذكرت المديرية في بيان،تلقت /المعلومة/ نسخة منه إن “مفارزها تمكنت من القبض على اربعة أشخاص ضبط بحوزتهم مواد مخدرة نوع كرستال، وأجهزة تعاطي للمخدرات ضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد من قبل دوريات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 5 متهمين بالسرقة وتعاطي المخدرات في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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