أدوية سامراء تعلن قرب إنشاء ثلاثة مصانع خاصة بإنتاج العلاجات السرطانية

2022/02/26 | 11:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين - واع - فليح العبيدي أعلنت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء عن قرب إنشاء ثلاثة مصانع خاصة بإنتاج العلاجات السرطانية فيما أكدت إنتاج مستحضر جديد لعلاج ضغط الدم.وقال مُدير عام الشركة خالـد محيـي علـوان لوكالة الأنباء العراقية (واع ) إن"الشركة ماضية بالتفاوض مع شركات أجنبية لإنشاء مصانع خاصة للأدوية والمستحضرات السرطانية التي تمثل رافداً مهماً للشركة ولدعم الاقتصاد العراقي بشكل عام".وأوضح علـوان أن "هذه المصانع تنشأ لأول مرة في العراق ،وسوف يتم تزويد وزارة الصحة والسوق العراقية بعد انشائها بهذه المستحضرات التي تنتج لأول مرة في البلد ،وسوف تغطي السوق المحلية والمنطقة بشكل عام لكون هذه المصانع ذات بيئة خاصة ولإنتاجية خاصة"، مبيناً أن "المفاوضات ستكون مع شركات بريطانية وعربية لإنتاج هذه المستحضرات". وأضاف أن "الشركة ضمن خطتها الاستثمارية قد وضعت الأسس أو بداية الأسس لانشاء ثلاثة مصانع ضمن الخطة الاستثمارية وبدء العمل بها، وحالياً سوف تتم المباشرة الفعلية لإنشاء هذه المصانع والمخازن الخاصة بها".وفي سياق متصل، أكد علـوان أن "الملاكات العلمية في قسم البحث والتطوير التابع للشركة تمكنت من إنتاج المستحضر (كو – دايوفاسام) بتركيز (12.5/160) ملغم وهي المرة الأولى التي يتم فيها إنتاج هذا المستحضر في العراق"، لافتاً الى أنه "تم إنتاج (25) ألف شريط لصالح الوكالة التسويقية التخصُصية".وأضاف أن "المُستحضر يستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم ويمتاز بفاعليته العلاجية العالية المضاهي لمثيله الأجنبي المستورد".

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