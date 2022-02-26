الداخلية تعلن عن حصيلة واجبات وكالتها لشؤون الشرطة خلال اسبوع

2022/02/26 | 11:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن حصيلة الواجبات المنفذة من قبل وكالتها لشؤون الشرطة خلال الاسبوع الماضي.واداناه الجدول يبين حصيلة الواجبات المنفذة:

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