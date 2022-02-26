2022/02/26 | 11:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..ينتظم المنتخب الوطني العراقي بالثلاثي في معسكر تدريبي يقام في محافظة أربيل بكردستان العراق إستعداداً للمشاركة في تصفيات بطولة العالم التي من المقرر إقامتها في البحرين خلال النصف الأول من شهر آذار المقبل.وقال رئيس الاتحاد العراقي المركزي للثلاثي بختيار فريق في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “تسعة لاعبين شرعوا بمعسكر تدريبي داخلي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بختيار فريق: منتخب الثلاثي يعسكر في أربيل تحضيراً لتصفيات بطولة العالم) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بختيار فريق: منتخب الثلاثي يعسكر في أربيل تحضيراً لتصفيات بطولة العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).