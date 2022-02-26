2022/02/26 | 11:40 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tYcrnN8jhTQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مدينة الكاظمية .. ودلالاتها التاريخية والدينية - يا هلا بالضيف الباحث والاكاديمي د. حيدر الدهوي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مدينة الكاظمية .. ودلالاتها التاريخية والدينية - يا هلا بالضيف الباحث والاكاديمي د. حيدر الدهوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).