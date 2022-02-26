سيلفي للرئيس الأوكراني في شوارع كييف: لن نلقي السلاح

2022/02/26 | 11:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي مقطع فيديو جديد له في كييف، ووجه فيه رسالة الى شعبه.

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