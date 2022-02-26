2022/02/26 | 11:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدر مطار بغداد الدولي، السبت، توضيحاً بشأن اضراب موظفي الخطوط الجوية العراقية، فيما أشار الى تشكيل لجنة لمناقشة مطالبهم.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال رئيس قسم ادارة السلامة في مطار بغداد منذر عبد الله محمود في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس"، (26 شباط 2022)، إن "شركة الخطوط الجوية العراقية كانت منتجة وتحقق إيرادات جيدة من خلال تقديم الخدمات للمسافرين عبر طائراتها"، مبيناً أن "توقف الخطوط عن الطيران الى أوروبا واعطاء الخدمات الأرضية من إعاشة وصيانة، لشركات مجهزة خارج العراق أثرت بشكل كبير على الناحية المادية لشركة الخطوط الجوية".

وأوضح أن "رصيد الشركة أصبح غير قادر على دفع الرواتب والمخصصات فضلاً عن إجراء عمليات الصيانة لبعض الطائرات المعطلة"، مشيراً الى أن "المطالبات تضمنت رفع الاستحقاقات وإصلاح المنظومة كلياً ومحاربة الفساد من خلال العقود والأشخاص".

وأضاف أن " الاضراب جاء كإجراء من أجل الضغط على المسؤولين وتشخيص الخلل ومعالجته، لاسيما أن وقفات عديدة ومطالبات سبقت تنفيذ الاضراب ولكن من دون نتائج".

وبين أن "الطيار العراقي بالمقارنة مع ما يتقاضاه أي طيار في باقي الدول لا يصل الى الربع"، موضحاً أن "المطالبات كان تتضمن تفعيل قانون الخطوط الجوية العراقية، وتطبيق القوانين الدولية مع الجهات الدولية وفق أسس ومعايير".

وأشار الى أن "وزير النقل حضر يوم الخميس الماضي الى موقع الاضراب واستمع للمطالب وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لمناقشتها"، مؤكداً أن "حركة الطيران طبيعية وأن الطيارين بذلوا أقصى الجهود لتعويض الشركة عن الخسائر التي حدثت في أثناء الاضراب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح من مطار بغداد بشأن إضراب موظفي الخطوط الجوية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح من مطار بغداد بشأن إضراب موظفي الخطوط الجوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).