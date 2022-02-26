“عشيرة البدور” تواصل اعتصامهم قرب اكبر حقل نفطي في ذي قار

2022/02/26 | 11:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار … تواصل عشيرة البدور في قضاء البطحاء غربي محافظة ذي قار، اليوم السبت، اعتصامهم السلمي امام حقل الناصرية النفطي (الكطيعة)، للمطالبة بالتعيينات وتعويض اصحاب الاراضي.وقال مراسل وكالة /المعلومة/، ان، المئات من عشيرة البدور يعتصمون منذ أسبوعين أمام حقل الناصرية النفطي في منطقة الكطيعة للمطالبة باستحداث فوج امني خاص بالعشيرة وتوفير درجات وظيفية […]

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