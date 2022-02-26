الرئيس الأوكراني: الحلفاء الغربيون سيرسلون أسلحة إلى أوكرانيا

2022/02/26 | 11:44 - المصدر: قناة التغيير

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ،اليوم السبت، أن شركاءه الغربيين سيرسلون أسلحة جديدة ومعدات لأوكرانيا

وبعد مكالمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كتب زيلينسكي على تويتر بدأ يوم جديد على الجبهة الدبلوماسية بحديث مع ماكرون موضحا ان هناك أسلحة ومعدات من الشركاء في طريقها إلى أوكرانيا واختتم تغريدته بعبارة: التحالف ضد الحرب فاعل.

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