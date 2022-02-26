محاولة اغتيال الكاظمي.. التحقيق يسير بصعوبة برغم وجود 3 مشتبه بهم

2022/02/26 | 11:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر مطلعة على مجريات التحقيق بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عن وجود ثلاثة أشخاص مشتبه في تورطهم بشن هجمات بواسطة طائرات مسيرة بالفترة الماضية.

وشددت على أن الملف لم يُغلق، لكن يسير بصعوبة كبيرة، وحساسيته نابعة من الجهات المتورطة في العملية.



ولفتت الى ضعف استقلالية بعض الأجهزة الأمنية، ما سهل تنفيذ الهجوم.

ووصفت الموقف الإيراني بالمهم والمؤثر في دعم حكومة الكاظمي، وحثه على محاسبة الجهات المتورطة، وهو ما أضعف موقف الفصائل المسلحة الحليفة لها ببغداد.

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