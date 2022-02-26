الخارجية: نتابع باهتمام ما يتداول عن مقتل عراقي في أوكرانيا

2022/02/26 | 11:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، أن الوزارة تتابع بمستوى عال ما يتداول عن مقتل عراقي في أوكرانيا.

وقال الصحاف، أنه لم يتأكد لنا بشكل رسمي حتى الان بشأن مقتل عراقي في أوكرانيا، مؤكدا ان الخارجية تتابع باهتمام بالغ ما يتم تداوله من خلال التنسيق العالي المستوى مع السلطات في أوكرانيا ومن خلال سفارة جمهورية العراق في كييف.

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