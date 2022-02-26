الإطار: لن نكون طرفا في الصراع الكردي بشأن الرئاسة

2022/02/26 | 11:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..اكد النائب عن الإطار التنسيقي محمد الزيادي ، السبت ، أن الإطار لن يكونوا طرفا في الصراع الكردي ، مرجحا تكرار سيناريو 2018 في اختيار رئيس الجمهورية .وقال الزيادي في تصريح لـ / المعلومة/ ان ” موقفنا واضح وقد بينا لكل القوى السياسية بأننا لا نريد أن نكون مع طرف ضد […]

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