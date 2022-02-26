الأولمبية ترفد إتحاد الشراع بأربعة زوارق تخصصية

2022/02/26 | 11:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وافقت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، على شراء أربعة زوارق تخصصية للاتحاد العراقي المركزي للشراع.وقال رئيس الاتحاد تحسين علي الحسون في بيان تلقته “ايرث نيوز” ان “اتحاد اللعبة يعاني شحة في التجهيزات اللازمة لمواصلة إدائه كاتحاد أولمبي، حيث تأتي هذه الخطوة في سياق سد النقص بهذا الصدد”.وأضاف الحسون ان “المكتب التنفيذي الجديد، […]

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