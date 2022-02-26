الأمام الكاظم (ع) …السجين الثائر.

2022/02/26 | 12:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم يونس الكعبي الأمام الكاظم (ع) كان يمثل رمزاً للمعارضة الحقيقية والثبات على المبدأ في وقتٍ عصيب مرت به الأمة الأسلامية ، وقد عصفت بهذه الأمة الأضطرابات والنزاعات على الحكم ، وأصبح الخليفة سلطاناً متجبراً يحكم بحد السيف ، وضاعت في تلك الفترة القيم الأسلامية وكثرت ظواهر الأنحرافات في الدين الأسلامي الحنيف التي أرادت النيل من […]

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