الرئيس الأوكراني: هناك أسلحة ومعدات من شركائنا في طريقها إلينا

2022/02/26 | 12:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأوكراني، فلاديمير

زيلينسكي، اليوم السبت، أن "شركاءه

الغربيين سيرسلون أسلحة جديدة ومعدات

لأوكرانيا"، متحدثا بعد مكالمة مع

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال زيلينسكي على حسابه في "تويتر

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