الأنواء الجوية: ارتفاع درجات الحرارة بدءاً من الأربعاء المقبل

2022/02/26 | 12:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاع درجات الحرارة بدءاً من الأربعاء المقبل.وذكر بيان للهيئة، أن “طقس البلاد اليوم السبت، سيكون صحواً الى غائم جزئي، في المنطقة الوسطى، وغائماً مع تساقط أمطار متوسطة الشدة وحدوث عواصف رعدية أحيانا في المنطقة الشمالية، في حين إن […]

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