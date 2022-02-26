عبد المهدي: سيبقى شبح الاستبداد الصدامي بعيدا عن العراق

2022/02/26 | 12:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استبعد رئيس مجلس الوزراء السابق عادل عبد المهدي ،اليوم السبت، حدوث اقتتال داخلي في العراق ما دام هناك انتخابات تشريعية تُجرى فيه،وقضاء فيه درجة من الاستقلالية وحكم القانون.

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— عادل عبدالمهدي (@AdilAbdAlMahdi) February 26, 2022

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