الإطار التنسيقي يكشف عن عدد نواب تحالف

2022/02/26 | 12:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف القيادي في الإطار التنسيقي محمود ياسين الحياني، اليوم السبت، عن عدد النواب في تحالف الثبات الذي يضم جميع قوى الإطار والكتل المتحالفة معهها.

وقال الحياني في تصريح خاص ل (بغداد اليوم) إن "عدد النواب في تحالف الثبات الوطني الذي سيعلن عنه قريبا بلغ عددهم بين ال 133 الى 135 نائبا بعد انضمام عدد من النواب المستقلين ونواب من كتل سياسية أخرى".

وأضاف ان "حوارات الإطار مستمرة مع التيار الصدري والكتل السياسية الاخرى للانضمام الى تحالف الثبات لأنه يبحث عن شركاء فاعلين في العملية السياسية".

وأشار الحياني الى أن "تحالف الثبات أصبح لديه العدد الأكبر من الاعضاء في مجلس النواب ولا زال يعمل على التحالفات مع الكتل الاخرى".

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