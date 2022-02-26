خريطة تظهر التحركات الروسية الرئيسية نحو كييف

2022/02/26 | 12:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع تقدم القوات الروسية، شعر مسؤولو المخابرات الأمريكية بالقلق من أن العاصمة الأوكرانية كييف قد تقع تحت السيطرة الروسية في غضون أيام، وفقًا لمصدرين مطلعين على أحدث المعلومات الاستخباراتية.

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