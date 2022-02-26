العصائب: محاصرة محكمة الكرخ “انفلات خطر” للكاظمي ومحاولة لإضعاف القضاء

2022/02/26 | 12:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..وصف عضو المكتب السياسي لعصائب أهل الحق فراس الياسر , السبت , محاصرة محكمة استئناف الكرخ بـ ” انفلات خطر” للكاظمي ومحاولة لاضعاف القضاء, مبينا ان المؤشر لهذه العملية يؤكد بمحاولة للكاظمي بايجاد قوة مرتبطة به حصرا لاتهتم للقوانين والمرجعيات القانونية .وقال الياسر في تصريح لـ / المعلومة / , […]

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