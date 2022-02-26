الاعمار والإسكان تحذر المواطنين من التعامل مع المكاتب الوهمية

2022/02/26 | 12:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقديم على قروض صندوق الاسكان، يكون عبر فروع الصندوق حصراً.

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