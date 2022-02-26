لائحة جديدة بالطرق المغلقة في بغداد إثر خطة تأمين الزيارة الرجبية - عاجل

2022/02/26 | 12:18 - المصدر: السومرية نيوز

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لائحة جديدة بالطرق المغلقة في بغداد إثر خطة تأمين الزيارة الرجبية

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