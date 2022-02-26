هولندا ترسل 200 صاروخ “ستينغر” الى أوكرانيا

2022/02/26 | 12:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت الحكومة الهولندية، اليوم السبت، أنها تعتزم إرسال 200 صاروخ من صواريخ الدفاع الجوي إلى أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.و جاء ذلك برسالة وجهتها حكومة هولندا إلى البرلمان، حسب “رويترز”.وجاء في الرسالة أنه بناء على طلبات من أوكرانيا “ستقدم هولندا 200 صاروخ ستينغر للدفاع الجوي… تهدف وزارة الدفاع إلى تسليم هذه […]

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