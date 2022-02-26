الحرب الروسية على اوكرانيا - ثائر أبوصالح

2022/02/26 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ثائر_أبوصالح من السذاجة بمكان، أن نتعامل مع الأزمات والحروب الدولية من منطلقات أخلاقية، وأن نحاكم أطرافها وفقاً لرغباتنا واحاسيسنا، فالدول تعمل وفقاً لمصالحها القومية، وتحاول أن تضفي على افعالها نفحة اخلاقية من أجل تسويق مصالحها دولياً قدر الإمكان.



روسيا وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي حاولت أن تحافظ على الموقع الذي كان قد حظي به الاتحاد السوفياتي سابقاً، رغم أنها لا تمتلك هذه الإمكانيات، فحجم الاقتصاد الروس ......





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