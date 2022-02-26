شاهد.. الهدف الأجمل في الجولة 23 من دوري الكرة الممتاز

2022/02/26 | 12:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سجل لاعب نفط الوسط مراد محمد، الهدف الأجمل في الجولة 23 من دوري الكرة الممتاز.ونشر اللاعب مقطع الفيديو عبر حسابه على “فيسبوك” إن “الأعمال العظيمة تتحق ليس بالقوة انما بالاصرار”.وجاء هدف مراد محمد في مرمى الكرخ في المباراة التي اقيمت أمام الكرخ أمس الجمعة.

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الهدف الأجمل في الجولة 23 من دوري الكرة الممتاز أولاً على ايرث نيوز.

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