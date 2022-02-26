2022/02/26 | 12:32 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أوكراني أعزل يواجه قافلة عسكرية روسية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوكراني أعزل يواجه قافلة عسكرية روسية ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوكراني أعزل يواجه قافلة عسكرية روسية ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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