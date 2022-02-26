القبض على ثلاثة متهمين بالقتل في الديوانية

2022/02/26 | 12:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم السبت، عن إلقاء القبض عل ثلاثة متهمين بالقتل بعد ساعتين من حدوث الجريمة.وذكرت القيادة في بيان، أن “قوة من مركز شرطة الشنافية وخلال وقت قياسي لم يتجاوز الساعتين تمكنت من القاء القبض على على ثلاثة متهمين بقتل أحد الأشخاص بواسطة سكين على إثر حادث مشاجرة”.وأضافت ان “المتهمين […]

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