2022/02/26 | 12:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية، السبت، البيان

الختامي للمؤتمر الوطني الاول للحد من

التطرف والارهاب، الذي اقامته العتبة

الحسينية المقدسة تحت شعار (القاعدة

وداعش تهديد للسلم المجتمعي)، يوم

الثلاثاء الماضي.

بيا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيان الختامي للمؤتمر الوطني الاول للحد من التطرف والارهاب) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيان الختامي للمؤتمر الوطني الاول للحد من التطرف والارهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).