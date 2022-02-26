السعودية تعلن

2022/02/26 | 12:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية، تعليمات أداء

مناسك العمرة في شهر رمضان المقبل.

وقالت السلطات السعودية المختصة، إن

"حجز موعد أداء مناسك العمرة خلال شهر

رمضان القادم سيكون عبر تطبيق "توكلنا"

الإلكتروني"، مشيرة

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