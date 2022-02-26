2022/02/26 | 12:38 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ ديالى..
اكد مسؤول حكومي، السبت، تقلص ما اسماها الظاهرة الشاذة بنسبة 50% في ديالى.
وقال مدير مجاري غرب بعقوبة وليد الزهيري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” سرقة أغطية فتحات تصريف المجاري في بعقوبة شكلت ظاهرة شاذة في السنوات الاخيرة وتحدي لكوادرنا بسبب خطورتها على حياة الاطفال والنساء نتجية تزايد غير مسبوق لحالات السرقة”.
واضاف الزهيري،ان” […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقلص “الظاهرة الشاذة” بنسبة 50% في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اكد مسؤول حكومي، السبت، تقلص ما اسماها الظاهرة الشاذة بنسبة 50% في ديالى.
وقال مدير مجاري غرب بعقوبة وليد الزهيري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” سرقة أغطية فتحات تصريف المجاري في بعقوبة شكلت ظاهرة شاذة في السنوات الاخيرة وتحدي لكوادرنا بسبب خطورتها على حياة الاطفال والنساء نتجية تزايد غير مسبوق لحالات السرقة”.
واضاف الزهيري،ان” […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقلص “الظاهرة الشاذة” بنسبة 50% في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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