تقلص “الظاهرة الشاذة” بنسبة 50% في ديالى

2022/02/26 | 12:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اكد مسؤول حكومي، السبت، تقلص ما اسماها الظاهرة الشاذة بنسبة 50% في ديالى.وقال مدير مجاري غرب بعقوبة وليد الزهيري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” سرقة أغطية فتحات تصريف المجاري في بعقوبة شكلت ظاهرة شاذة في السنوات الاخيرة وتحدي لكوادرنا بسبب خطورتها على حياة الاطفال والنساء نتجية تزايد غير مسبوق لحالات السرقة”.واضاف الزهيري،ان” […]

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