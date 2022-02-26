2022/02/26 | 12:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدول اعمال جلسة البرلمان ليوم الاثنين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جدول اعمال جلسة البرلمان ليوم الاثنين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جدول اعمال جلسة البرلمان ليوم الاثنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).